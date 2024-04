Boss di banda armata di Haiti minaccia la Forza multinazionale

Se il Consiglio presidenziale di transizione (Cpt), recentemente insediatosi nel Palazzo presidenziale di Port au Prince, ad Haiti, dovesse autorizzare l'ingresso di una Forza multinazionale di sostegno alla sicurezza (Fmas) guidata dal Kenya, deve sapere che "noi considereremo i membri di essa come degli invasori".

E' questo il messaggio inviato al Cpt incaricato di designare un premier, il nuovo governo e di preparare le elezioni generali, da Jimmy Cherizier, meglio conosciuto come 'Barbecue', massimo leader della federazione delle bande armate operanti in gran parte della capitale e della sua provincia..

La reazione di Barbecue è giunta 24 ore dopo che il presidente keniano, William Ruto, preso atto dell'insediamento del Consiglio presidenziale, ha dichiarato che il Kenya è "pronto e disposto, insieme ad un'ampia alleanza di paesi africani e della Comunità dei Caraibi (Caricom), ad impegnarsi per la stabilità del Haiti, implementando rapidamente le infrastrutture di supporto alla sicurezza del paese".

Cherizier si è rivolto quindi ai membri del Cpt avvertendoli che "si preparino per una battaglia ancora più intensa se non riconsidereranno le loro azioni volte a facilitare l'arrivo di un intervento di una forza straniera Haiti.

"Sarà per noi infatti impossibile - ha infine detto - collaborare con invasori che vengono a calpestare la nostra indipendenza.".



