Ultimatum dell'Eln, a rischio i negoziati di pace in Colombia

Se il governo del presidente colombiano Gustavo Petro insistera' nel dialogo con fazioni dissidenti dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) il rischio concreto e' che vengano interrotti i negoziati di pace in corso.

Ad affermarlo e' il capo dei negoziatori dell'ultima guerriglia armata che ancora opera in Colombia, Pablo Beltran, in riferimento alle conversazioni che l'esecutivo porta avanti con il 'Fronte comunitario sud', il cosiddetto 'Eln di Nariño'.

"Il governo di Petro continua a dare credito a un gruppo nel sud del Paese e a negoziare come se ci fossero due Eln", ha detto Beltran in un'intervista a 'El Pais', sottolineando che in questo modo l'esecutivo sta "promuovendo una frattura".

Il raggiungimento della pace totale in Colombia e' uno dei punti principali del programma politico del presidente e, secondo Beltran, a questo punto il rischio di un fallimento e' concreto. "Se dovessi rispettare gli ordini dei miei vertici il negoziato sarebbe gia' morto. Se a partire da oggi non ci saranno novita' non ho margini per proseguire", ha aggiunto Beltran.

Le ultime speranze per la prosecuzione del dialogo sono riposte adesso in un "incontro straordinario" che il governo ha accettato di tenere a Caracas come pre condizione per l'avvio di un settimo round ufficiale dei negoziati attualmente in sospeso.





