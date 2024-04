Accordo di Escazù, al via in Cile la terza riunione della Cop 3

Il presidente cileno Gabriel Boric inaugura oggi a Santiago del Cile la 3/a riunione della Conferenza delle Parti (COP 3) riguardante l'Accordo regionale sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia in materia ambientale in America Latina e i Caraibi, noto come Accordo di Escazú.

L'evento, riferisce un comunicato della Commissione economica per l'America Latina (Cepal), "si svolgerà fino al 24 aprile e riunirà autorità e rappresentanti ufficiali che hanno già aderito al primo trattato ambientale della regione, esperti di organizzazioni regionali e internazionali e membri della società civile".

L'agenda della riunione prevede, a partire dalle 12 (le 17 italiane) "l'esame e l'approvazione del Piano d'azione sui difensori dei diritti umani in questioni ambientali, preparato in un processo partecipativo sotto la guida del gruppo di lavoro ad hoc coordinato da Cile, Ecuador e Saint Kitts e Nevis".

Nell'ambito dell'incontro si svolgeranno altre sessioni speciali e riunioni correlate che celebreranno la Giornata internazionale della Madre Terra e affronteranno diversi aspetti della generazione di informazioni ambientali, della partecipazione del pubblico ai processi di valutazione ambientale, dell'accesso alla giustizia e l'integrazione della prospettiva di genere nell'attuazione dell'Accordo di Escazú. Ad oggi l'Accordo Escazú è stato firmato da 24 paesi dell'America Latina e dei Caraibi e conta 15 Stati Parte.



