Governo Ortega cancella Miss Nicaragua e lancia il suo concorso

Il governo di Daniel Ortega ha lanciato il proprio concorso di bellezza femminile, in polemica con l'organizzazione di Miss Nicaragua, la cui direttrice, Karen Celebertti, è stata bandita e accusata di tradimento della patria, riciclaggio di denaro e diffusione di notizie false.

"Il 26 aprile lanceremo, a Dio piacendo, una nuova attività per riconoscere il talento, la creatività e la bellezza del Nicaragua", ha annunciato la vicepresidente e moglie di Ortega, Rosario Murillo, precisando che le nuove regine di bellezza elette saranno "ambasciatrici dell'amore per il Nicaragua".

Il nuovo concorso di bellezza, chiamato 'Regine del Nicaragua', sarà gestito, tra gli altri enti, dal ministero della Gioventù e dall'Istituto del Turismo.

Il trionfo della nicaraguense Sheynnis Palacios come Miss Universo, il 18 novembre a San Salvador, è stato accolto con freddezza dall'esecutivo, che ha impedito l'ingresso nel Paese della direttrice di Miss Nicaragua, rimpatriata in Messico dall'aeroporto di Managua. Il 21 novembre, inoltre, la polizia ha impedito a due artisti locali di realizzare un murale in omaggio alla loro connazionale vincitrice del concorso.



