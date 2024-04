Al via il 15 a Montevideo il Foro Pymes organizzato dall'Iila

Prenderà il via lunedì 15 aprile a Montevideo, in Uruguay il Foro Pymes, Italia-America Latina, un'iniziativa promossa dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (Iila) e centrata nella sua ottava edizione sui temi del turismo sostenibile, del sistema moda, della produzione lattiero-casearia, dei processi di innovazione nelle PMI e nella filiera del legno.

Il foro, si legge in una nota dell'Iila, "rappresenta uno spazio di dialogo sulle politiche pubbliche, le opportunità di business e le collaborazioni tecnologiche, focalizzato sulle micro, piccole e medie imprese e sullo sviluppo territoriale sostenibile".

Il programma dell'evento è articolato in tre intense giornate che prevedono spazi tanto per le visite di campo come per la discussione e il networking con l'obiettivo di "consentire agli imprenditori italiani e latinoamericani di approfondire la conoscenza dei modelli proposti e condividere buone pratiche ed esperienze".

"Protagoniste dell'iniziativa - afferma la nota - sono le istituzioni nazionali e locali, le PMI e le associazioni di categoria, le istituzioni finanziarie e le università e i centri di servizi tecnologici, sia italiani che latinoamericani".

L'edizione di Montevideo del Foro Pymes è realizzata in collaborazione con il ministero dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere dell'Uruguay, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo e la Banca di Sviluppo dell'America Latina e Caraibi (Caf) mentre i partner italiani sono Confartigianato e Assocamerestero.



