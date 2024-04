Il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi in visita ufficiale in Brasile ha partecipato al seminario "Operazione accoglienza" organizzato dall'agenzia dell'Onu per i rifugiati. "L'Italia sostiene l'attività dell'Unhcr in America Latina - ha assicurato Tripodi - con progetti della Cooperazione per un totale di 8,9 milioni di euro". In particolare alcuni progetti dedicati alla protezione dei venezuelani in fuga in Brasile.



