Contagi da dengue aumentati del 237% in America Latina e Caraibi

Sono già 4,4 milioni i contagi da febbre dengue registrati nei Paesi dell'America latina e dei Caraibi nelle prime 15 settimane dell'anno. Si tratta di un numero del 237% superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Organizzazione panamericana della Sanità (Ops).

Il sensibile aumento è trainato dai numeri dell'epidemia in Brasile che ha già superato quota 3,1 milioni di casi, concentrando il 67,4% dei contagi della regione. Significativo impatto anche in altri I Paesi latinoamericani come Paraguay, Argentina e Perù, che tuttavia non superano i 200mila casi ciascuno. Il Paraguay è il Paese con la maggiore incidenza con un tasso di 2.540 diagnosi ogni mille abitanti, mentre in Brasile il tasso si attesta al 1.816.

Quanto ai decessi, il Brasile è in testa alla classifica con 1.292 morti nel 2024. Tuttavia, con una mortalità dello 0,3%, in proporzione con la popolazione generale, il Paese appare in nona posizione, dietro Paraguay, Guatemala, Perù, Bolivia, Honduras, Ecuador, Argentina e Paraguay.



