Allerta sicurezza in Argentina dopo la sentenza contro l'Iran

Il governo argentino di Javier Milei ha ordinato di rafforzare la sicurezza negli aeroporti, nelle ambasciate e in tutte le sedi di istituzioni ebraiche dopo la sentenza della giustizia che ha confermato la partecipazione dello stato iraniano nell'attentato del 1994 alla mutualità Amia in cui morirono 85 persone.

Lo confermano all'ANSA fonti del ministero della Sicurezza dove si è tenuta oggi una riunione guidata dal ministro Patricia Bullrich per fare il punto della situazione tenendo conto anche l'allerta internazionale su un presunto imminente attacco di Iran a Israele.

Si ritiene che l'Argentina possa tornare ad essere obiettivo del terrorismo islamico anche per il chiaro allineamento con Tel Aviv e Washington che promuove il governo ultraliberista di Javier Milei.

Lo stesso Milei attraversa un processo di conversione all'ebraismo e si trova attualmente negli Usa dove ha ricevuto un'onorificenza da parte del movimento ultraortodosso Jabad Lubavitch.



