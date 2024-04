Tripodi, 'massima preoccupazione' per la crisi in Venezuela

Il governo italiano segue la crisi in Venezuela con "la massima attenzione" e assicura il suo sostegno all'accoglienza dei rifugiati nei Paesi dell'America Latina, in particolare in Brasile, che riceve una media di 400 venezuelani al giorno.

Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, durante la sua partecipazione ad un seminario promosso dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) a San Paolo, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia e la ong italiana Avsi. "Il governo è molto preoccupato per la crisi umanitaria in Venezuela e per la cooperazione in quest'area del mondo che è strategica e spesso è rimasta un po' orfana della nostra presenza", ha affermato il sottosegretario.

"Posso garantire che continueremo a prestare la massima attenzione alla crisi migratoria e a fare del nostro meglio, con un fortissimo spirito di solidarietà, per i Paesi ospitanti, come il Brasile, che ne subiscono maggiormente le conseguenze", ha aggiunto.

Dal 2020 ad oggi, ha evidenziato inoltre Tripodi, il governo italiano ha stanziato quasi 9 milioni di euro per la risposta umanitaria alla crisi, di cui circa 4,5 milioni per le attività dell'Unhcr in Brasile, Colombia e Perù.

