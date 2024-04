Opposizioni chiedono all'Ue di alzare la voce contro Maduro

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha chiesto all'Unione europea (Ue) di "alzare la voce" contro il governo di Nicolás Maduro, accusato dall'ex parlamentare di Vente Venezuela di violazioni dei diritti umani e del mancato rispetto degli accordi di Barbados, in cui Caracas si è impegnata a garantire elezioni libere e trasparenti.

"Chiediamo che alziate la voce in modo che il regime capisca che il mondo non tollererà la persecuzione e le azioni che violino i diritti umani e gli accordi di Barbados", ha affermato nel corso di un incontro con la delegazione dell'Ue per i rapporti con il Mercosur.

Machado ha ricordato di essere stata esclusa dalla corsa per le presidenziali in agenda il prossimo 28 luglio per decisione della Corte suprema che l'ha interdetta da incarichi pubblici per i prossimi 15 anni.



