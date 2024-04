Milei, l'inflazione è in calo. Ma i dati vengono un profilo fake

"I prezzi stanno crollando".

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, aveva celebrato in questo modo in un'intervista televisiva i dati che provenivano da un profilo X apparentemente dedicato a rilevare il costo del paniere di base in una delle principali catene di supermercati.

Con l'inflazione fissata ufficialmente al 276,2% annuo a febbraio i dati forniti da 'Jumbot' davano conto non solo di un rallentamento dell'inflazione, ma di una vera e propria contrazione dei prezzi. "Siamo passati dal +5,22% al -4,52%", aveva aggiunto Milei in preda all'entusiasmo di fronte all'intervistatore incredulo.

E in effetti l'informazione era falsa. Il presidente, che ammette di informarsi essenzialmente sul social di Elon Musk controllato da lui personalmente, è rimasto vittima del suo stesso algoritmo.

"Questo profilo è un esperimento sociale. Non ha mai fatto rilevamento di prezzi ma e' servito ad una cosa: dimostrare la necessita' di alcuni di mostrare risultati che la realta' smentisce", e' stato il messaggio pubblicato da Jumbot subito dopo le dichiarazioni del capo dello Stato.

Ma a cascare nel tranello di Jumbot non è stato solo Milei.

Anche il ministro dell'Economia, Luis Caputo, seguiva il profilo fake ed è stato pescato in un'altra intervista televisiva diffondendo i suoi dati falsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA