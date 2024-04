Messico: progressisti dai vescovi per combattere la violenza

La candidata progressista alla presidenza del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto l'aiuto della Conferenza episcopale messicana (Cem) per affrontare le cause della violenza che ha colpito il Paese latinoamericano.

"I vescovi messicani hanno espresso la loro preoccupazione per l'insicurezza e la violenza che permea il Paese e che colpisce in diversi modi la sicurezza e la pace della popolazione", hanno scritto i religiosi della Cem in un comunicato, mentre la candidata, uscendo dalla riunione, ha dichiarato alla stampa che "le religioni e le chiese, nel loro ambito di azione, possono aiutare in tutto ciò che ha a che fare con le cause".

Negli ultimi mesi, alcuni esponenti del clero messicano si erano proposti, con l'approvazione del governo, come mediatori per raggiungere la pace tra due gruppi criminali che combattono per il controllo dello stato meridionale di Guerrero.



