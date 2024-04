In Argentina indetto il secondo sciopero generale contro Milei

Il principale sindacato confederale dell'Argentina (Confederacion General del Trabajo - Cgt) ha indetto per il 9 maggio il secondo sciopero generale contro il governo ultraliberista di Javier Milei.

L'annuncio è stato dato oggi al termine di una riunione del comitato centrale che ha convocato inoltre a una grande mobilitazione per le celebrazioni del primo maggio.

A nulla è valsa la riunione d'emergenza convocata ieri dal governo con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sulla riforma del lavoro e scongiurare in questo modo un nuovo sciopero.

La prima protesta contro le politiche economiche del governo Milei era stata indetta il 24 gennaio dopo la presentazione della legge omnibus sulle privatizzazioni e del megadecreto sulla deregulation.

Al centro dei reclami adesso è la decisione del governo di non omologare gli accordi sugli aumenti salariali raggiunti tra sindacati ed imprese a fronte di un'inflazione che a febbraio ha raggiunto il 276,2% annuo.



