Il Nicaragua chiude la sua ambasciata a Berlino

Il Nicaragua ha chiuso la sua ambasciata a Berlino dopo aver citato in giudizio la Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja per la sua presunta complicità nel "genocidio" compiuto da Israele nella Striscia di Gaza.

In futuro le funzioni ufficiali saranno assunte dalla rappresentanza diplomatica di Managua in Austria, dove saranno svolte anche le incombenze.

Finora il governo di Daniel Ortega non ha ancora formalmente confermato la misura. Tuttavia, questa stessa settimana ha annunciato l'accreditamento dell'ambasciatrice del Nicaragua a Vienna, Sabra Muriilo, come rappresentante diplomatica simultanea in Germania.



