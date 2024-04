Concluso incontro del Gruppo Mercato comune del Mercosur

Il Gruppo Mercato comune (Gmc) del Mercosur ha tenuto la sua 130/a Assemblea ordinaria ad Asunción adottando, sotto la presidenza pro tempore del Paraguay, misure riguardanti l'integrazione e il commercio regionale.

Per l'occasione, si legge in un comunicato pubblicato al termine dei lavori, "è stata presentata una proposta di direttiva mirante a creare un Comitato ad hoc sull'eliminazione delle restrizioni intrazonali, per individuare imposte, restrizioni non tariffarie o misure di effetto equivalente che restringano l'accesso di beni e servizi ai mercati degli Stati parti".

È stata preparata, si precisa, "una proposta per la creazione di un organismo permanente nel Mercosur per coordinare politiche, programmi e azioni relative alla partecipazione delle donne al commercio".

Per quanto riguarda il Fondo per la convergenza strutturale del Mercosur (Focem) c'è accordo sulla sua rilevanza strategica come strumento per ridurre le asimmetrie e rafforzare il processo di integrazione.

Infine, sono state fornite informazioni sugli eventi che si svolgeranno nel corso del semestre di presidenza paraguaiana: il Seminario 'Riflessione sul futuro del Mercosur'; il 9° Incontro 'Genere e commercio nei blocchi regionali; il 2/o Incontro di Diplomazia scientifica, e lo svolgimento di un evento su Infrastrutture, Connettività e Logistica, per continuare a promuovere l'integrazione e la competitività degli Stati Parte.





