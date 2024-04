Vertice sui migranti in Guatemala, ci sarà anche Blinken

Il Guatemala ospiterà il 7 maggio una conferenza continentale per affrontare la crisi migratoria. All'appuntamento parteciperanno le autorità di 22 nazioni legate alla questione, tra cui il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

"Il fenomeno migratorio è importante per gli Stati Uniti e per l'intera regione. Dobbiamo pensare a sfide comuni e cercare soluzioni globali", ha detto l'ambasciatore Usa in Guatemala, Tobin Bradley.

Il diplomatico ha affermato che il governo americano è pronto e disposto a lavorare fianco a fianco con altri partner per ridurre l'esodo irregolare e trovare modi affinché questa popolazione possa vivere nei rispettivi territori.

"Se hanno bisogno di andare a lavorare (fuori dalla loro nazione) lo facciano legalmente, con dignità e rispetto dei diritti umani", ha aggiunto Bradley.



