Tripodi in Brasile, 'centrale la diplomazia della crescita'

Lo Stato di San Paolo, con oltre 10 milioni di discendenti italiani, è "strategico" per il rilancio e il rafforzamento dei rapporti tra Brasile e Italia, soprattutto nell'anno in cui si celebra il 150° anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. Lo ha detto la sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi, nel corso del suo intervento a un business forum tenuto presso il Consolato Generale d'Italia.

Dopo aver espresso "il saluto e la gratitudine" del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, Tripodi ha sottolineato che quello di San Paolo può essere un punto di partenza "strategico" per rafforzare "relazioni che sono già ottime ma che bisogna aumentare sempre di più". "Mi sono resa conto di quanto il popolo brasiliano sia grato a tutti gli italiani che hanno contribuito allo sviluppo del Paese. Dobbiamo lavorare anche per restituire, a 150 anni dal sacrificio dei primi immigrati italiani in Brasile, il giusto onore che meritano", ha aggiunto la sottosegretaria, arrivata ieri a San Paolo con una missione di sistema che include rappresentanti di Simest, Ice e Comune di Venezia.

L'Italia è il secondo partner commerciale del Brasile in Europa e il settimo nel mondo ed è presente con 986 aziende, oltre la metà delle quali hanno sede nello Stato paulista. "C'è un'importante complementarità tra le nostre economie, ma c'è ancora molto da costruire", ha affermato in questo senso il console generale, Domenico Fornara.

Milena Del Grosso, direttrice dell'agenzia di promozione dell'export Ice di San Paolo, ha sottolineato per parte sua le opportunità in settori come i beni di consumo, compresi i mobili, ma anche la moda, gli audiovisivi, i videogiochi e gli strumenti musicali. "E nel settore agroalimentare si possono favorire molte collaborazioni, anche con ristoranti e alberghi.

L'immagine che il Brasile ha dell'Italia è vecchia e viceversa.

Per trovare possibilità di collaborazione è necessaria una presentazione da parte di entrambe le parti", ha dichiarato Del Grosso all'ANSA.

A sua volta, il presidente della Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam), Graziano Messana, ha evidenziato "l'entusiasmo" che c'è tra le imprese, anche per le presidenze di Italia e Brasile rispettivamente nel G7 e nel G20, e per la ricorrenza dei 150 anni dell'immigrazione. "Siamo in un anno di coincidenza unica, è impossibile che questo momento si ripeta.

Le relazioni Brasile-Italia si trovano in un momento imperdibile di opportunità", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA