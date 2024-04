Proteste contro Milei, scontri e arresti a Buenos Aires

Una nuova giornata di proteste contro la politica economica del governo ultraliberista di Javier Milei è culminata oggi in una serie di scontri e incidenti tra manifestanti e polizia nel centro di Buenos Aires.

Il bilancio, affermano le autorità, è di 11 persone arrestate, mentre le organizzazioni sociali (Polo Obrero e Unione dei Lavoratori dell'Economia Popolare) denunciano anche vari feriti per l'uso di proiettili di gomma da parte delle forze dell'ordine, intervenute anche con camion idranti.

Fonti del Polo Obrero hanno riferito all'ANSA di almeno cinque manifestanti ricoverati in ospedale mentre tra le vittime figura anche un giornalista dell'emittente Cronica Tv, colpito al volto da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. Gli scontri hanno preso il via dopo che i manifestanti hanno cercato di interrompere il transito nella principale arteria del centro, la Avenida 9 di Luglio con la polizia che ha applicato il nuovo protocollo anti-picchetti.

La protesta era stata indetta dalle organizzazioni sociali contro "la politica di aggiustamenti, licenziamenti e privatizzazioni" del governo.



