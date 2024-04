Milei contro la stampa, 'è corrotta e prostituita alla politica'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha ingaggiato una battaglia durissima contro la stampa rivendicando il suo diritto e la sua libertà di rispondere con invettive, insulti e diffamazione ai giornalisti che osano mettere in discussione le sue politiche.

In un post pubblicato su X, il leader ultraliberista respinge "la presunta superiorità" del giornalismo che "alla pari di tutte le cose legate alla politica" considera "corrotto e prostituito" e rivendica la "libertà di espressione per tutti, non solo per alcuni".

Milei risponde in questo modo all'ondata di critiche che si è riversata nelle ultime ore su di lui dopo che ha auspicato il fallimento di una testata spesso critica nei suoi confronti e dopo aver accusato una giornalista di voler distruggere il governo con le sue domande. "Non rimarremo zitti di fronte alle menzogne, alle calunnie, alle ingiurie (dei giornalisti). Li faremo scendere dalla torre d'avorio dove credono di stare, perché libertà d'espressione significa che nessuno può impedirci di parlare, nemmeno i sacri giornalisti", ha scritto Milei a conclusione del post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA