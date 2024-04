L'Osa condanna il blitz dell'Ecuador nell'ambasciata messicana

Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), riunito per il 2/o giorno in seduta straordinaria, ha approvato oggi una risoluzione di condanna per "l'intrusione nell'ambasciata del Messico in Ecuador" e per "gli atti di violenza contro incolumità e dignità dei diplomatici della missione".

La risoluzione è stata approvata a inizio seduta, prima che degli interventi dei rappresentanti del Paesi membri che, ad eccezione del delegato dell'Ecuador, il vice ministro degli Esteri Alejandro Davalos, hanno criticato e condannato in varia misura il blitz delle forze di sicurezza per prelevare l'ex vice presidente ecuadoriano, Jorge Glas.

Nella risoluzione si riafferma inoltre "l'obbligo di tutti gli Stati di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità delle missioni diplomatiche e del principio di inviolabilità" ai sensi della Convenzione di Vienna.

E si esorta infine "Ecuador e Messico ad avviare un dialogo e ad adottare misure immediate, in conformità con il diritto internazionale, per risolvere la grave questione in modo costruttivo".

Chiudendo il dibattito, il segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, ha sottolineato che i fatti di Quito hanno costituito "un vulnus fondamentale del diritto internazionale americano, universale e consuetudinario", e auspicato che per l'apertura di un dialogo fra Ecuador e Messico, la situazione creata dal blitz possa "essere corretta".



