L'ex giudice Sergio Moro sfugge all'impeachment in Brasile

- Il Tribunale regionale elettorale (Tre) del Paraná, in Brasile, ha respinto l'impeachment del senatore ed ex giudice Sergio Moro. Il punteggio finale è stato di 5 voti a 2 contro due azioni che accusavano l'ex magistrato simbolo della 'Lava Jato' (la Mani Pulite verdeoro) di abuso di potere economico nelle elezioni del 2022.

Dopo la sentenza del Tre, le parti possono ancora ricorrere al Tribunale superiore elettorale (Tse).

Moro, eletto al Congresso per il partito di centro-destra Unione Brasile dopo aver fatto il ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro (2019-2022), nel 2014 guidò la task-force di pm che fece scoppiare lo scandalo dei fondi neri a Petrobras, portando negli anni all'arresto per corruzione di decine di affaristi, imprenditori e politici, tra cui l'attuale presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva.



