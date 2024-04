La giustizia argentina congela beni dell'ex presidente Fernandez

La giustizia argentina ha ordinato il congelamento dei beni dell'ex presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, nel quadro dell'inchiesta su una presunta malversazione di fondi nella contrattazione di servizi assicurativi per la pubblica amministrazione.

La misura, che prevede anche l'eliminazione del segreto bancario sui conti di Fernandez, e' stata chiesta dal giudice federale Julian Ercolini e riguarda anche altri 33 indagati.

L'inchiesta ha preso il via il mese scorso a partire dai sospetti emersi su una presunta maxi truffa ai danni dello stato che avrebbe preso il via grazie a un decreto dello stesso Fernandez del dicembre 2021.

Il decreto stabiliva che a partire da quel momento tutte le polizze assicurative degli organismi statali dovevano essere fatte attraverso Nacion Seguros, braccio assicurativo della banca statale Banco Nacion.

In questo modo - sospettano gli inquirenti - il broker Hector Martinez Sosa, marito della segretaria personale di Fernandez e che figura nella dichiarazione dei redditi di Fernandez come creditore, si sarebbe beneficiato di un giro di commissioni da 20 milioni di dollari l'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA