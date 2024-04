Musk attacca Lula, 'il giudice Moraes lo tiene al guinzaglio'

Dopo aver criticato il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, il miliardario sudafricano Elon Musk ha deciso di attaccare anche il presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Come ha fatto Alexandre a diventare il dittatore del Brasile? Ha Lula al guinzaglio", ha scritto il capo della Tesla su X, di cui è proprietario. In un altro post, in risposta a una pubblicazione del deputato conservatore Marcelo Van Hattem, Musk ha affermato che è stato Moraes "a far uscire Lula di prigione" e per questo "il presidente non prende provvedimenti contro di lui".

Nel novembre 2019 Lula lasciò il carcere di Curitiba, dove stava scontando una condanna per corruzione, dopo una decisione della Corte suprema che cambiò la sua giurisprudenza in merito alla possibilità di arrestare un imputato prima che fossero concluse tutte le fasi di giudizio.

Parlamentari legati all'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, stanno nel frattempo valutando l'ipotesi di presentare alla Camera dei deputati una richiesta di impeachment contro Moraes, dopo che quest'ultimo ha aperto un'indagine contro Musk.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA