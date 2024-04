Milei da domani negli Usa, incontrerà Musk in Texas

La forte sintonia già dimostrata via social tra il presidente ultraliberista dell'Argentina Javier Milei e il magnate sudafricano Elon Musk, verrà sugellata il 13 aprile con un incontro ad Austin, in Texas.

Il primo faccia a faccia tra i due è stato confermato oggi in conferenza stampa dal portavoce della presidenza argentina, Manuel Adorni che ha fornito alcuni dettagli del viaggio all'estero di Milei che prende il via in queste ore.

La prima tappa sarà domani a Miami dove il presidente argentino, insieme alla sorella Karina, riceverà il premio 'Ambasciatore internazionale della luce' presso la sinagoga 'The Shul, Our Jewish Home' di Jabad Lubavitch.

Sempre in Florida Milei incontrerà l'11 aprile il presidente della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), Ilan Goldfajn.

L'incontro con Musk, secondo quanto riferisce il portavoce, prevede una visita alla fabbrica Giga Tesla, mentre l'orario esatto è ancora da confermare.

Ultima tappa del viaggio sarà la Danimarca, dove Milei arrivera' il 16 aprile e dove il 17 e' prevista la cerimonia di consegna dei 24 caccia F-16 acquistati dall'Argentina per circa 640 milioni di dollari pagabili in sei anni.

Nell'occasione il presidente argentino terrà un incontro con la premier danese, Mette Frederiksen.



