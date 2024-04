Flavio Bolsonaro, 'Non credo che mio padre sarà arrestato'

Il senatore brasiliano, Flávio Bolsonaro, ha dichiarato di non credere che suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, sarà arrestato. L'ex leader di destra è indagato per tentativo di colpo di Stato nel 2022, ma il parlamentare nega che suo padre fuggirà dal Paese o chiederà asilo politico.

"Non ci credo. In situazioni normali non ci sarebbe nemmeno motivo di indagare su di lui. Le ragioni che hanno portato alla sua ineleggibilità, per esempio, sono bizzarre", ha detto al programma Roda Viva, sulla tv Cultura.

Bolsonaro è finito nell'operazione Tempus Veritatis della polizia federale, che indaga su una organizzazione criminale che avrebbe pianificato un tentativo di golpe per mantenerlo al potere. Il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, ha ordinato il sequestro del passaporto dell'ex capo dello Stato.

Dopo l'operazione delle forze dell'ordine, Bolsonaro ha trascorso due giorni presso l'ambasciata ungherese a Brasilia, aumentando le speculazioni su un possibile piano di fuga. Gli avvocati difensori sostengono invece che il suo soggiorno nella sede diplomatica rientri nei buoni rapporti che intrattiene con il presidente ungherese Viktor Orbán



