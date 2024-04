Coste del Venezuela invase dalle meduse, pescatori in crisi

Le coste del Venezuela sono state invase nelle ultime settimane da un insolito sciame di meduse, che influisce in modo significativo sulla pesca e preoccupa gli abitanti. Il fenomeno, individuato nelle acque turchesi di regioni turistiche come Aragua, ha cambiato il paesaggio marino e creato uno scenario quasi surreale.

I pescatori sono in difficoltà, mentre ricercatori e ambientalisti cercano risposte a questa massiccia invasione, confermata anche dall'Istituto di zoologia ed ecologia tropicale. Quest'ultimo segnala in particolare la presenza della medusa 'palla di cannone', che ha conseguenze dirette sulla produzione della pesca. Oltre ad Aragua, sono state colpite altre località sulle coste centrali e occidentali del Paese, tra cui La Guaira, Carabobo, Falcón e Zulia.

Tra le ipotesi dagli esperti per spiegare l'evento ci sono le variazioni della temperatura del mare, l'alterazione della popolazione di predatori, nonché l'aumento della disponibilità di cibo per l'inquinamento da rifiuti industriali e domestici.





