Arrestato in Venezuela l'ex ministro del Petrolio El Aissami

Colpo di scena in Venezuela dove oggi il procuratore generale Tarek William Saab ha annunciato l'arresto dell'ex ministro del Petrolio, Tareck El Aissami, di cui non si avevano notizie da un anno, con l'accusa di partecipazione ad un complotto di corruzione nel settore petrolifero contro l'economia venezuelana.

In una conferenza stampa a Caracas, il procuratore ha aggiunto che insieme a El Aissami è stato anche arrestato uno dei suoi uomini di massima fiducia, Simón Alejandro Zerpa, ex ministro dell'Economia e delle Finanze ed ex presidente del Fondo nazionale di sviluppo (Fonden).

Inoltre, è finito in cella anche una terza personalità di rilievo nel ruolo di prestanome, l'uomo d'affari Samark López Bello, che ha agito attraverso una banca digitale, in qualità di operatore finanziario del gruppo, per fornire denaro e contanti digitali "per le operazioni dell'associazione mafiosa".

Davanti ai giornalisti il procuratore Saab ha assicurato che il piano del gruppo, che aveva agenti anche a Washington e a Miami, "era di demolire l'economia venezuelana, già in ginocchio per le sanzioni". Mostrando la foto dell'ex ministro El Aissami ammanettato e scortato da agenti della sicurezza, il procuratore ha sostenuto che questo prova che in Venezuela "nessuno è al di sopra della legge".



