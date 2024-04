La lava del vulcano La Cumbre delle Galapagos arriva al mare

Al termine di una lenta progressione durata 35 giorni, la colata lavica fuoriuscita per effetto di un'eruzione dal vulcano La Cumbre, sull'isola Fernandina delle Galapagos, ha raggiunto ieri l'Oceano Pacifico.

Dal 2 marzo, riferisce un comunicato della direzione del Parco nazionale delle Galapagos, sono in corso azioni di controllo e sorveglianza dell'attività eruttiva, moderata ma ininterrotta, del vulcano La Cumbre, con particolare attenzione alla lava scesa lungo il suo fianco meridionale.

Avvalendosi delle informazioni satellitari e delle apparecchiature sismiche installate sull'isola, si precisa, l'autorità ambientale dell'arcipelago ha monitorato l'evento eruttivo. Per ora i tecnici stimano che la colata lavica abbia interessato la vegetazione endemica della zona (scalesie, palo santo e alcuni cactus) e parte della zona abitata dall'iguana terrestre. Tuttavia con l'arrivo in mare della lava attraverso tunnel sotterranei, è possibile che siano state colpite aree abitate da iguane marine e da diverse specie di pesci e invertebrati..

La direzione del Parco nazionale ha infine ricordato che l'isola Fernandina non ha insediamenti umani, ma solo centri di visita terrestri e marini che per il momento rimangono aperti.





