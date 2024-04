El Salvador offre 5mila passaporti gratis a lavoratori stranieri

El Salvador offre 5.000 "passaporti gratuiti" a lavoratori altamente qualificati provenienti dall'estero: lo ha annunciato sui social il presidente Nayib Bukele nell'ambito degli sforzi del suo governo per rilanciare l'economia del Paese con investimenti stranieri.

A scienziati, ingegneri, medici, artisti e filosofi sarà concesso il "pieno status di cittadino", compreso il diritto di voto, ha affermato il capo dello Stato. A tal proposito, El Salvador aiuterà i lavoratori stranieri anche nel loro spostamento, eliminando tasse e tariffe sul "trasferimento di famiglie e beni", come attrezzature, software e proprietà intellettuale.

La piccola nazione dell'America centrale ha avviato riforme radicali e spesso controverse sotto la guida di Bukele. Nel 2021 ha per esempio adottato il Bitcoin come moneta a corso legale insieme al dollaro statunitense.

Il giovane leader conservatore ha anche promosso una dura repressione del crimine, che secondo lui ha migliorato significativamente la sicurezza dei cittadini. Per i suoi oppositori, invece, ha provocato violazioni dei diritti umani su larga scala, comprese detenzioni di massa e presunte torture nelle carceri.



