Crisi Messico-Ecuador, la Bolivia richiama ambasciatrice a Quito

Il governo della Bolivia oggi ha richiamato la sua ambasciatrice in Ecuador, Segundina Flores, in segno di protesta contro l'irruzione della polizia nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glas.

In un messaggio sui social, il presidente boliviano, Luis Arce, ha inoltre annunciato di aver parlato telefonicamente con il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, e di aver convocato anche l'ambasciatrice dell'Ecuador a La Paz (Miriam Esparza) "affinché possa fornire informazioni su quanto accaduto".

"Ribadiamo che la difesa del carattere inviolabile delle sedi diplomatiche è una questione di principi, così come la tradizione latinoamericana di asilo, nella quale il Messico è all'avanguardia. Durante la nostra conversazione, il presidente Lopez Obrador ha sottolineato il continuo sostegno che la Bolivia ha fornito al Messico", ha aggiunto Arce.



