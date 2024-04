Bolsonaro, 'Musk è un mito della libertà'

(V. 'Brasile, giudice ordina indagine su Musk...' delle 04:27) L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha definito Elon Musk un "mito della libertà" per il suo braccio di ferro con il giudice della Corte suprema di Brasilia, Alexandre de Moraes, accusato di censura per aver bloccato alcun account sul social X, di cui il magnate è proprietario.

"La nostra libertà oggi, gran parte di essa, è nelle sue mani. L'azione che sta intraprendendo, quello che ha detto, non essersi lasciato intimidire e aver affermato che andrà avanti con questa idea di lottare per la libertà del nostro Paese", ha detto l'ex leader di destra, riferendosi a Musk, durante una diretta web.

Bolsonaro ha poi definito "incredibile" lo scontro tra Moraes e Musk. "Questo caso che stiamo seguendo ha dell'incredibile, ma vi confesso che non è una novità per me. L'ho vissuto in prima persona", ha aggiunto l'ex capo dello Stato, indagato proprio da Moraes per presunto tentativo di golpe.



