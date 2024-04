Musk sfida la giustizia in Brasile, 'troppa censura'

"Perché in Brasile chiedete così tanta censura?" E' il commento-provocazione che il proprietario di X, Elon Musk, ha lasciato in risposta a un vecchio post del giudice del Tribunale supremo federale, Alexandre de Moraes.

Il miliardario statunitense dal suo profilo ha poi sfidato la giustizia brasiliana annunciando che rimuoverà le restrizioni contro i profili bloccati per volere di Moraes, denunciando una presunta "censura aggressiva" che "viola la legge e la volontà del popolo brasiliano".

"Stiamo revocando tutte le restrizioni - ha avvertito Musk -.

Questo giudice ha imposto pesanti multe, ha minacciato di arrestare i nostri dipendenti e ha tagliato l'accesso a X in Brasile. Di conseguenza, probabilmente perderemo tutti i guadagni e dovremo chiudere il nostro ufficio", ha scritto il miliardario, aggiungendo: "Qualcuno salvi il Brasile!".



