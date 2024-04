Dagli Usa al Belgio, cortei dei venezuelani per un 'voto libero'

Centinaia di venezuelani emigrati all'estero hanno partecipato a manifestazioni, chiedendo "elezioni libere" nel loro Paese, ed esprimendo sostegno alla leader di opposizione Maria Corina Machado, che aveva lanciato l'appello alla mobilitazione.

Dall'Argentina al Belgio, dagli Stati Uniti alla Germania, le foto di sit-in e cortei sono state pubblicate sui profili social del partito fondato da Machado, Vente Venezuela.

Nelle ore passate, la leader aveva rivolto due videomessaggi ai concittadini all'estero, invitandoli a restare "organizzati in tutto il mondo" e a fare ogni sforzo per registrarsi al voto alle presidenziali del 28 luglio, un processo che fino ad oggi si è rivelato un percorso ad ostacoli in vari Paesi.



