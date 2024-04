Milei rafforza l'alleanza "strategica" con gli Stati Uniti

Il rafforzamento dell'alleanza "strategica" tra Argentina e Stati Uniti in materia di Difesa è stato il principale punto al centro dell'incontro tenuto ieri in Terra del Fuoco, a Ushuaia, tra il presidente Javier Milei e la comandante in capo del Comando Sud degli Stati Uniti Laura Richardson.

"Il miglior modo di proteggere la nostra sovranità in un mondo globalizzato ma con conflitti crescenti è rafforzare l'alleanza strategica con gli Stati Uniti", ha affermato Milei nel suo discorso di benvenuto.

Il capo dello Stato ha fatto quindi riferimento alla costruzione in corso in Terra del Fuoco di una Base navale militare integrata con un centro logistico. Un'opera - ha detto - "che rappresenterà il porto d'accesso dei nostri paesi al continente bianco" e che servirà come "un appoggio logistico concreto allo sviluppo scientifico dei diversi programmi antartici internazionali".

L'incontro rappresenta un passo ulteriore nel rafforzamento della cooperazione militare bilaterale dopo la recente conferma dell'acquisto da parte di Buenos Aires di 24 caccia F-16 dalla Danimarca grazie alla gestione di Washington e il dono all'Aeronautica Militare argentina di un aereo da trasporto Hercules C-130H, del valore di circa 30 milioni di dollari.

Sullo sfondo, come ha affermato la stessa Richardson in più occasioni, c'è anche la volontà degli Usa di contrastare la crescente presenza commerciale e militare cinese nella regione e preservare l'accesso a minerali e risorse strategiche come il petrolio e il litio.



