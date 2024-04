Lula si lancia alla conquista dell'elettorato evangelico

Nel tentativo di contrastare il calo della popolarità emerso negli ultimi sondaggi, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha varato un strategia per guadagnare gradimento tra i religiosi. In particolare, per avvicinarsi agli evangelici, zoccolo duro dell'elettorato dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che storicamente non hanno mai mostrato simpatie per Lula e la sinistra.

Dopo aver lanciato una campagna pubblicitaria "Fede in Brasile", il capo dello Stato ha tenuto un discorso pubblico ricco di riferimenti religiosi, in occasione del taglio del nastro di un progetto idraulico nella zona semi-arida del Sertão.

Lula ha interrogato i presenti sulla fede: "Voglio chiedervi se credete in Dio e nei miracoli", paragonando l'opera inaugurata ad un intervento divino. Il capo di Stato ha poi definito le sue vittorie alle presidenziali "miracolose", ed ha evocato Dio ricordando gli investimenti del governo nei programmi sociali per le persone a basso reddito. Senza dimenticare infine di assimilare la diffusione di fake ad atti contro la fede, affermando: "Dio non è una menzogna".



