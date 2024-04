L'Ecuador dichiara persona non grata l'ambasciatrice messicana

L'Ecuador ha dichiarato 'persona non grata' l'ambasciatrice messicana Raquel Serur, in risposta alle affermazioni del presidente Andres Manuel Lopez Obrador sull'omicidio del candidato ecuadoriano Fernando Villavicencio e sulle possibili conseguenze che l'assassinio avrebbe avuto nelle elezioni ecuadoriane.

Il presidente del Messico aveva dichiarato in una conferenza stampa che "nelle elezioni in Ecuador la candidata progressista aveva 10 punti di vantaggio", riferendosi a Luisa Gonzalez, "quando un candidato critico nei suoi confronti è stato improvvisamente assassinato", facendo perdere Gonzalez e portando alla vittoria l'attuale presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa.

Il ministero degli Esteri ecuadoriano ha sottolineato che la reazione del governo alle frasi "molto infelici" di Obrador, tuttavia, "non significa rompere le relazioni diplomatiche" con il Messico.



