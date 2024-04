'In Venezuela già 15 arresti per motivi politici nel 2024'

L'ong venezuelana per i diritti umani, Foro Penal, riferisce che "nel 2024 sono già 15 gli arresti arbitrari per motivi politici". E la cifra "potrebbe salire a 21, se ai sei membri" del partito di opposizione "Vente Venezuela rifugiati nell'ambasciata argentina a Caracas non sarà concesso un salvacondotto per lasciare il Paese".

Secondo l'organizzazione, nel Paese è attualmente attiva "una strategia di intimidazione e di controllo attraverso la repressione politica, particolarmente grave nel contesto delle prossime elezioni" del 28 luglio.

Secondo il direttore dell'organizzazione Alfredo Romero i prigionieri politici attualmente nelle carceri venezuelane sono 269: di questi 249 sono uomini e 20 donne. Inoltre, sul totale, ci sono 122 civili e 147 militari. Inoltre, più di 9mila persone sono ancora soggette a misure arbitrarie che limitano la loro libertà, tra cui il divieto di lasciare il Paese e l'obbligo di comparire regolarmente in tribunale.

Romero ha inoltre espresso preoccupazione per l'intensificarsi delle misure che impediscono ai prigionieri politici di avere accesso a una difesa privata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA