Arriva a Bogotà l'Expo sull'energia green

Una delegazione di 25 aziende italiane è attesa il 23 e 24 aprile a Bogotà per partecipare alla prima edizione di Expo GreenTech, un evento organizzato dalla Camera di commercio italiana in Colombia per promuovere le innovazioni e la tecnologia sostenibile del nostro Paese nel mercato latinoamericano.

"L'Italia sostiene la Colombia perché, oltre alla sua leadership nella biodiversità, è pioniera nella Regione nello sviluppo di una strategia nazionale di economia circolare", ha dichiarato il direttore esecutivo della Camera di commercio, Angelo Gobbo, sottolineando che si tratta di "un'eccezionale opportunità" per gli investitori interessati a spostare i loro capitali verso "iniziative con impatti ambientali e sociali positivi".

L'evento si propone come una piattaforma ideale per le aziende che sviluppano "soluzioni innovative in ambito energetico, di economia circolare, di tutela ambientale e di transizione verde", si legge nella descrizione degli organizzatori, che contano inoltre sulla collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Bogotà, dell'Unione Europea, di Procolombia e del Wwf.

Nell'ambito dell'Expo si terrà il congresso Ecofuturo, per discutere le opportunità offerte dalla transizione energetica insieme, tra gli altri, a esponenti del governo colombiano, di Enel, del Politecnico di Torino e della Banca interamericana di sviluppo (Idb).



