A Cuba la prima donazione di 68 tonnellate di riso dalla Cina

Cuba ha ricevuto 68 tonnellate di riso donate dal governo della Cina per far fronte all'emergenza umanitaria causata della carenza di alimenti sovvenzionati dalla tessera annonaria. Nel mese di aprile saranno sei i voli che trasporteranno in tutto 408 tonnellate di riso solo ad aprile.

Complessivamente Pechino invierà quest'anno 20.408 tonnellate di riso a l'Avana. "Ringraziamo a nome del partito, del governo e del popolo cubano per l'importante donazione di riso inviata dalla Repubblica popolare cinese, il cui primo lotto è già a Cuba. E' un nobile gesto di solidarietà e di amicizia segno del carattere speciale delle relazioni bilaterali", ha scritto il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. In occasione del primo invio di aiuti umanitari il capo dello stato ha incontrato dell'Agenzia internazionale per la cooperazione allo sviluppo della Cina, Luo Zhaohui in un bilaterale "che testimonia la fratellanza tra le nostre nazioni". L'ambasciatore cinese a Cuba, Ma Hui, ha affermato che "questa donazione fa parte di un piano di misure di assistenza al popolo cubano".



