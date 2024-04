Il governo di Haiti proroga lo stato di emergenza di un mese

Il governo uscente di Haiti ha disposto la proroga di un mese, fino al 3 maggio dello stato di emergenza nel dipartimento dell'Ovest, dove si trova la capitale Port au Prince, "al fine di ristabilire l'ordine e prendere le misure appropriate per riassumere il controllo della situazione. Nel decreto, firmato dal premier ad interim Michel Patrick Boisvert, si precisa invece che l'estensione del coprifuoco notturno è esteso solo fino al prossimo 10 aprile. La capitale haitiana, e la sua provincia, continuano ad essere preda delle scorribande delle gang armate che operano per lo più nell'ambito della federazione 'Vivre Ensamble' guidata dal boss Jimmy Chérizier, noto come Barbecue, e che negli ultimi giorni hanno cercato di penetrare senza successo nel Palazzo nazionale del centrale quartiere Champ de Mars, riuscendo invece ad impossessarsi dell'Ospedale generale universitario, il più grande del Paese.

"Durante la vigenza dello stato di emergenza - sottolinea il decreto - tutte le manifestazioni sulla via pubblica sono proibite, di giorno e di notte, nel dipartimento dell'Ovest". Di conseguenza, si precisa inoltre che "le forze dell'ordine hanno ricevuto l'ordine di utilizzare tutti i mezzi legali a loro disposizione nella prospettiva di far rispettare il coprifuoco e arrestare tutti quanti lo violino".



