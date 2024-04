Venezuela: opposizioni invocano protesta globale contro Maduro

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha convocato per questo sabato una "protesta mondiale" contro il "blocco elettorale" in corso nel suo Paese. L'ex deputata di Vente Venezuela ha invitato i concittadini residenti all'estero a unirsi in una manifestazione per contestare la decisione giudiziaria che le ha impedito di candidarsi alle presidenziali del prossimo 28 luglio e denunciare le difficoltà nella registrazione della candidatura della sua sostituta Corina Yoris.

"Non permetteremo a Nicolás Maduro di scegliere quale candidato lo affronterà, perché solo noi venezuelani abbiamo questo diritto", ha affermato Machado in un video pubblicato su X. "Abbiamo il diritto a elezioni pulite e libere. Sabato 6 aprile il mondo deve vedere che il Venezuela è unito, fermo e determinato ad avanzare lungo il cammino verso la libertà", ha aggiunto.

Machado ha anche chiesto ai venezuelani all'estero di recarsi presso i consolati e registrarsi nelle liste elettorali per poter partecipare alle elezioni di luglio e denunciare eventuali anomalie o difficoltà nelle operazioni.



