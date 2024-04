La crisi della siccità in Messico colpisce 8 municipi su 10

L'83.7% dei municipi messicani è stato colpito dalla siccità durante i primi mesi dell'anno. Lo rivela l'ultimo studio pubblicato dall'agenzia Hr ratings.

"Nella prima metà di marzo 2024, solo 396 comuni dei 2.430 analizzati sono risultati privi di siccità", specifica il rapporto dell'organizzazione, sottolineando che "in 11 Stati del Paese, il 100% dei municipi ha registrato un qualche livello del fenomeno".

Secondo i dati preliminari pubblicati dall'Osservatorio sulla siccità in Nord America, il 2023 è stato uno degli anni più secchi nella storia del Paese latinoamericano e gli esperti mettono in guardia sulle possibili conseguenze per la fauna locale e l'agricoltura.



