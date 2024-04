Il principale ospedale di Haiti occupato da uomini armati

Uomini armati agli ordini del boss Jimmy Chérizier. capo della federazione di bande criminali 'Vivre Ensemble (Vivere Insieme), hanno preso il controllo dell'Ospedale dell'Università statale di Haiti (Hueh) di Port au Prince, il più importante del Paese, con il proposito di usarlo come base per attaccare nuovamente, dopo un tentativo fallito due giorni fa, il Palazzo nazionale presidenziale che si trova nelle vicinanze.

Dall'1 aprile, segnalano i media haitiani, il quartiere centrale della capitale Champ de Mars è una 'terra di nessuno' attraversata solo da persone armate con il volto coperto che diffondono il terrore fra la popolazione. Secondo il portale di notizie Haiti Libre, l'ospedale generale "è ora occupato da spregiudicati uomini armati che lo usano per attaccare il Palazzo nazionale, che si trova ad una distanza compatibile con le armi che hanno a disposizione". La polizia sta tentando di respingerli, "ma il compito è complesso data la posizione strategica che occupano i banditi", mentre ci sono notizie secondo cui "diverse aree dell'ospedale sono state saccheggiate e vandalizzate". L'occupazione, indica infine il portale, "impedisce all'assistenza medica di raggiungere i cittadini bisognosi, lasciando migliaia di pazienti senza cure".



