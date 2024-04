Respinto attacco di gruppi armati al Palazzo nazionale di Haiti

Un folto gruppo di giovani armati agli ordini del boss della coalizione 'Viv Ansanm' (Vivere insieme), Jimmy Chérizier, hanno provocato disordini ieri a Port au Prince, tentando anche, senza successo per l'intervento della polizia, di assaltare il Palazzo nazionale.

Gli attaccanti in ritirata, riferisce il quotidiano Le National, sono comunque riusciti ad incendiare un autoblindo abbandonato dalle forze dell'ordine nella zona di Champ de Mars per un guasto elettrico.

Le scorribande hanno comunque generato panico nella popolazione di Pétion-Ville, Delmas, Clercine, e di altri quartieri della regione metropolitana di Port au Prince, dove esiste un bilancio provvisorio di oltre una decina di morti.

Fonti giornalistiche hanno aggiunto che almeno cinque agenti di polizia sono rimasti feriti.

Inoltre, durante il fine settimana di Pasqua, individui non identificati hanno appiccato il fuoco ai locali dell'École Normale Supérieure (ENS) e ad alcune attività commerciali, mentre il 29 marzo hanno vandalizzato il parco industriale di Digneron, nel comune di La Croix-des-Bouquets.

Questi attacchi fanno parte di una ondata di violenze scatenate a partire dal 29 gennaio dalle bande armate che controllano gran parte della capitale e che hanno spinto il primo ministro Ariel Henry a dare le dimissioni.



