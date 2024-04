La presidente peruviana alla procura, 'sentitemi al più presto'

La presidente peruviana, Dina Boluarte, ha chiesto alla procura di anticipare la data della sua convocazione, prevista per venerdì 5 aprile. In un comunicato inviato dal suo studio legale, la presidente ha chiesto che la sua deposizione possa essere resa il prima possibile, vista l'instabilità politica provocata dal caso degli orologi Rolex.

"In considerazione delle turbolenze politiche che si stanno verificando in seguito ai diversi procedimenti che il vostro ufficio porta avanti (...) chiedo che la mia deposizione venga raccolta immediatamente, al fine di chiarire al più presto i fatti oggetto dell'indagine".



