Colombia e Argentina fanno pace, tornano gli ambasciatori

E' tornata la pace tra Colombia e Argentina, dopo la crisi diplomatica dei giorni scorsi, scaturita da un'intervista del presidente Javier Milei, in cui aveva definito il suo omologo Gustavo Petro, un "terrorista assassino".

In una nota congiunta si legge che "il governo colombiano ha dato istruzioni affinché l'ambasciatore Camilo Romero rientri a Buenos Aires, mentre ha accolto a Bogotà il nuovo ambasciatore proposto dal governo argentino".

Buenos Aires ha invece annunciato una visita della ministra degli Esteri, Diana Mondino, in Colombia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA