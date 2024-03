'Stop di Caracas, l'ambasciata argentina resta senza rinforzi'

Il governo di Nicolas Maduro ha rifiutato l'ingresso ai gendarmi che Buenos Aires aveva pianificato di inviare per rafforzare la protezione alla sua ambasciata a Caracas, dove sono rifugiati sei oppositori. Lo ha reso noto la ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich.

"La gendarmeria non è partita - ha spiegato Bullrich - perché il governo di Maduro ha deciso di non farla entrare nel Paese".

Il rifiuto è stato motivato da Caracas con le "differenze geopolitiche" tra i due governi, ha aggiunto la ministra.

Nell'ultima settimana, dopo aver dato asilo ai sei oppositori, la sede diplomatica argentina aveva denunciato di essere stata privata dell'elettricità. Un episodio valutato dal governo Milei come un atto di ostilità, a cui far corrispondere nuove precauzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA