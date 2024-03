La presidente del Perù, 'contro di me un attacco sistematico'

"Non mi arrendo di fronte a questo attacco sistematico" contro di me e contro "la democrazia di questo Paese". La presidente peruviana, Dina Boluarte, al centro di un'indagine preliminare per un presunto arricchimento illecito legato ad una collezione di orologi di lusso, in un discorso ufficiale, ha definito le perquisizioni presso la sua abitazione e al Palazzo del governo "arbitrarie e sproporzionate".

"Rispetto l'indagine della procura, ma respingo il modo in cui è stata condotta, in modo discriminatorio e incostituzionale", ha dichiarato Boluarte.

"Basta con la creazione di cortine fumogene per cambiare il senso delle notizie; basta col tentativo di creare un complotto contro il Paese. Invito a difendere la democrazia, lo Stato di diritto e la Costituzione", ha affermato la presidente, ribadendo il suo no a elezioni anticipate. "Sono entrata nel Palazzo governo con le mani pulite e così ne uscirò nel 2026, non sono né ladra né corrotta".



