La via crucis dei migranti alla frontiera Messico-Usa

I migranti accampati sul Rio Grande (Rio Bravo per i messicani) tra Stati Uniti e Messico hanno sfilato in una Via Crucis nel Venerdì santo per chiedere ai governi di entrambi i Paesi di porre fine alle politiche che portano loro tanta sofferenza.

Il corteo ha percorso circa 300 metri lungo il lato statunitense del fiume, dove un gruppo di migranti è accampato da alcuni giorni davanti alla barriera di filo spinato e sotto la sorveglianza della Guardia Nazionale del Texas.

"Crocifiggiamo ciascun migrante che porta la sue croce con la nostra indifferenza, con la passività del presidente degli Stati Uniti, e l'indifferenza del governatore dello Stato di Chihuahua (dove si trova Città Jaurez", ha affermato un attivista.



