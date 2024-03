Boluarte sarà sentita dalle autorità peruviane il 5 aprile

Gli avvocati della presidente peruviana, Dina Boluarte, hanno fatto sapere che il capo di Stato sarà sentito dalle autorità il 5 aprile. La leader è al centro dello scandalo dei Rolex, un'indagine che ipotizza un arricchimento illecito, per una collezione di orologi preziosi che la presidente non avrebbe dichiarato.

I procuratori anticorruzione e gli agenti della divisione investigativa sui crimini ad alta complessità della polizia nazionale hanno perquisito la residenza privata di Boluarte e il Palazzo del Governo per un totale di una decina di ore.



